«Родина» активировала опцию выкупа голкипера Корякина у «Балтики»

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал о комплектовании команды на будущий сезон.

«Прежде всего, смотрим на внутренние ресурсы. Мы пролонгировали отношения с Амуром Калмыковым, вратарем Александром Корякиным, активировав опцию выкупа у «Балтики». Договорились о продлении с Максимом Данилиным, лидером «Родины-2» — переводим его в первую команду», — приводит слова Зинина Metaratings.

«Родина» арендовала Корякина у «Балтики» в январе 2024 года. В минувшем сезоне он провел за московский клуб 13 матчей, пропустив 11 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 тысяч евро.

Ранее «СЭ» сообщал, что весной в приобретении 22-летнего вратаря был заинтересован «Локомотив».