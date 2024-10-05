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Сегодня, 19:00

«Родина» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ) онлайн

«Родина» встретится с «Арсеналом» в 13-м туре первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Родина» встретится с «Арсеналом» в 13-м туре первой лиги в субботу, 5 октября. Игра пройдет на «Сапсан Арене» в Москве, начало — в 16.00 по московскому времени.

Прямая трансляция игры доступна в группе первой лиги в соцсети «ВКонтакте», а также на сайте matchtv.ru.

Основные события противостояния «Родина» — «Арсенал» можете отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 13-й тур
05 окт, 20:00. Сапсан Арена (Москва)
Родина
Арсенал Т

В 12 турах «Арсенал» набрал 24 очка и сохраняет первое место, у «Родины» — 17 очков. В сезоне-2023/24 обе команды набрали по 55 очков в 34 матчах. Туляки оказались выше за счет дополнительных показателей и как четвертая команда лиги сыграли стыковые матчи с «Пари НН» (нижегородцы победили по сумме двух встреч — 3:2 и остались в РПЛ).

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Родина

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