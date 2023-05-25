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Сегодня, 13:38

«Родина» будет проводить домашние матчи на «ВТБ-Арене» в случае выхода в РПЛ

Алина Савинова
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Генеральный директор «Родины» Константин Архипов рассказал, что московский клуб будет проводить домашние матчи на «ВТБ-Арене» в случае выхода в РПЛ.

«Мы традиционно в качестве основного стадиона заявили «ВТБ-Арену», второй подыскиваем, может быть, «ВЭБ-Арена». В случае выхода в РПЛ будем играть на «ВТБ-Арене». Мы не просто так получали лицензию, готовимся, надеемся, что сыграем в стыковых матчах. По составу будем решать, если выйдем в РПЛ, а так — мы готовы», — приводит ТАСС слова Архипова.

23 мая пресс-служба РФС сообщила, что «Родина» получила лицензию РФС-1, позволяющую выступать в чемпионате России.

Московская команда идет на 5-й позиции в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков за 32 тура. 27 мая «Родина» встретится с «Волгой», а 3 июня сыграет с «Рубином».

Источник: https://tass.ru/sport/17840291
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Родина
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