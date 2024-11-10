«Родина» сыграет с «Чайкой» в 18-м туре Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 10 ноября. Матч пройдет на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Родина» — «Чайка» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на сайте matchtv.ru. Следить за игрой можно в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Первой лиги. Также матчи ФНЛ сезона-2024/2025 транслируются на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 17-ти туров Первой лиги московская команда набрала 21 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице. Клуб из Песчанокопского с 25-ю баллами располагается на шестой строчке ФНЛ.

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