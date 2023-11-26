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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:00

«Родина» — «Енисей»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

«Родина» сыграет с «Енисеем» в Мелбет-Первой лиге 26 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Егор Иванов (ФК «Енисей»).
Фото ФК «Енисей»
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«Родина» сыграет с «Енисеем» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 26 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Родина» — «Енисей» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru. Также встречи Мелбет-Первой лиги сезона 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за игрой можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 19 туров команда из Москвы набрала 25 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ. Красноярский клуб с 24 баллами располагается на 9-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
26 нояб, 16:00. Сапсан Арена (Москва)
Родина
Енисей

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК Родина
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