«Родина» сыграет с «Енисеем» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 26 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Родина» — «Енисей» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru. Также встречи Мелбет-Первой лиги сезона 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за игрой можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 19 туров команда из Москвы набрала 25 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ. Красноярский клуб с 24 баллами располагается на 9-й строчке.

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