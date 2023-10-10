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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 12:05

«Родина» и главный тренер команды Парфенов приостановили сотрудничество

Ана Горшкова
Корреспондент
Дмитрий Парфенов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов и руководство клуба приняли совместное решение приостановить сотрудничество.

В заявлении клуба говорится, что после того, как Парфенов решит накопившиеся вопросы личного характера, будет принято решение о возможных формах дальнейшего взаимодействия.

49-летний специалист возглавлял «Родину» с июня 2022 года. Под его руководством команда в сезоне-2022/23 Мелбет-Первой лиге заняла пятое место и завоевала право участия в стыковых матчах за попадание в РПЛ. В стыках «Родина» по сумме двух встреч проиграла «Пари НН» (0:3, 2:0).

В этом сезоне первой лиги команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 13 играх. 14 октября московский клуб примет «Акрон».

Источник: ФК Родина
Дмитрий Парфенов
Первая лига
ФК Родина
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