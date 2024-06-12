«Родина» объявила о назначении Газзаева главным тренером команды

Владимир Газзаев стал новым главным тренером «Родины», сообщается в официальном Telegram-канале клуба.

«Я рад возглавить такой прогрессивный и стремительно развивающийся клуб. В последние годы поступало немало предложений из ближнего зарубежья, но я стремился к тому, чтобы работать именно в российском футболе. Так что «Родина» — это долгожданный вызов для меня!» — отметил тренер.

В тренерский штаб 43-летнего Газзаева в «Родине» войдут Александр Лактионов, Александр Димидко, Владимир Бесчастных, Алексей Антонюк и Павел Орлов.

Газзаев начал тренерскую карьеру в возрасте 27 лет. Он стажировался у испанского специалиста Хосепа Гвардиолы и итальянца Лучано Спаллетти. Значительную часть карьеры Газзаев провел в Казахстане в командах «Тобол» и «Актобе», где становился призером чемпионата страны.