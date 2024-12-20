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Сегодня, 16:32

«Родина» отправила запрос в «Сокол» о переходе форварда Максименко

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«Родина» отправила запрос в «Сокол» о трансфере форварда Артема Максименко, утверждет Legalbet. По данным источника, московский клуб является главным претендентом на подписание 26-летнего футболиста. Ранее игроком интересовался «Оренбург».

В этом сезоне на счету форварда 22 матча за «Сокол», в которых он забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt составляет 300 тысяч евро.

С 2012 по 2015 год Максименко играл за академию «Динамо».

Источник: Legalbet
ФК Родина
ФК Сокол (Саратов)
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