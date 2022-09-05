Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

5 сентября, 16:30

«Родина» подписала контракт с бразильским полузащитником

Иван Шитик
Корреспондент

Бразильский полузащитник Уэсли Ната стал игроком «Родины», сообщает пресс-служба клуба.

27-летний футболист начинал свою карьеру в «Шапекоэнсе». На правах аренды выступал за бразильские «Баия», «Жувентуде», «Атлетико Гойяньенсе» и «Атлетико Вотупорангуесе».

В 2019 году Ната подписал контракт с болгарским клубом «Царско Село». Спустя сезон он перешел в «Ригу».

В составе рижского клуба Ната в 2020 году стал чемпионом Латвии. Также в активе футболиста есть опыт выступления в квалификациях Лиги Европы, Лиги конференций и Лиги чемпионов.

Источник: https://vk.com/fcrodinamoscow
ФК Родина
2
2
Читайте также
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Федун эмоционально отреагировал на разгром «Зенита»: «Порадовали дедушку, спасибо!»
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Стали известны кандидаты на пост президента первой лиги

Защитник «Алании» Кочиев считает, что владикавказский клуб не заслуживал поражения в матче с «Рубином»