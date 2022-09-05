«Родина» подписала контракт с бразильским полузащитником

Бразильский полузащитник Уэсли Ната стал игроком «Родины», сообщает пресс-служба клуба.

27-летний футболист начинал свою карьеру в «Шапекоэнсе». На правах аренды выступал за бразильские «Баия», «Жувентуде», «Атлетико Гойяньенсе» и «Атлетико Вотупорангуесе».

В 2019 году Ната подписал контракт с болгарским клубом «Царско Село». Спустя сезон он перешел в «Ригу».

В составе рижского клуба Ната в 2020 году стал чемпионом Латвии. Также в активе футболиста есть опыт выступления в квалификациях Лиги Европы, Лиги конференций и Лиги чемпионов.