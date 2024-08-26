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Мелбет-Первая Лига

26 августа, 18:00

«Родина» — «Ротор»: смотреть трансляцию матча Первой лиги (ФНЛ)

Где смотреть прямую трансляцию матча «Родина» — «Ротор»
Александр Иткин
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Ротор&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Ротор&quot;
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«Родина» сыграет с «Ротором» в матче 7-го тура Первой лиги в понедельник, 26 августа. Игра пройдет на «Сапсан Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 7-й тур
26 авг, 19:30. Сапсан Арена (Москва)
Родина
2:2
Ротор

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за пять минут до матча, также будет доступна на сайте телеканала. Кроме того, игру можно будет посмотреть в прямом эфире в группе Первой лиги во «ВКонтакте».

В шести турах «Родина» набрала 9 очков, а «Ротор» — 10. В сезоне-2023/24 «Родина» заняла пятое место в Первой лиге. «Ротор» проводил сезон во Второй лиге и заработал повышение в классе, обыграв в стыковых матчах «Сибирь».

Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Ротор
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