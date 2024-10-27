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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:00

«Родина» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Родина» и «Торпедо» встретятся в матче 16-го тура первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Родина» встретится с «Торпедо» в матче 16-го тура первой лиги в воскресенье, 27 октября. Игра будет проходить на «Сапсан Арене» в Москве и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно смотреть в группе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте», а также на сайте matchtv.ru.

С ключевыми событиями матча «Родина» — «Торпедо» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
27 окт, 19:00. Сапсан Арена (Москва)
Родина
Торпедо

«Родина» набрала 19 очков в 15 играх первой лиги. «Торпедо» набрало 29 очков и отстает на один балл от «Балтики», которая уже играла в 16-м туре.

В предыдущем туре «Родина» уступила «Сочи» (0:1), а «Торпедо» победило «Тюмень» (3:0).

Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Торпедо (Москва)

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