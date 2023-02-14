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Сегодня, 22:23

Роман Павлюченко: «Официально объявляю, что переговоры с «Уфой» закончились»

Павлюченко заявил, что не будет возобновлять футбольную карьеру
Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко сообщил, что не будет возобновлять профессиональную карьеру.

«Мы долгое время общались с Шамилем Газизовым: в итоге приняли решение, что мое участие в матче Кубка России маловероятно. На этом тема закрывается. Хочу сказать спасибо Шамилю Камиловичу: он шел на все условия, которые мы обговаривали. Он был рад и готов видеть меня в команде.

Официально объявляю, что переговоры с «Уфой» закончились (смеется). Ставим точку. Сегодня мы решили, что надо всем сказать. Я знаю, что все ждут. Многие болельщики мне пишут даже из Уфы: «Мы вас ждем. Пожалуйста, приезжайте и наденьте футболку «Уфы», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Павлюченко завершил карьеру в октябре 2022 года. Форвард выступал за ногинский клуб «Знамя» и получил восьмиматчевую дисквалификацию за неспортивное поведение, после чего решил уйти из футбола.

В начале 2023 года 41-летний россиянин сообщил, что может подписать контракт с «Уфой».

Источник: Чемпионат
Роман Павлюченко
Футбол
ФК Уфа
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