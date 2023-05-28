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Сегодня, 10:23

Терюшков — о «Химках» в ФНЛ: «Клуб нацелился на возвращение в элиту российского футбола»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» высказался о вылете клуба в ФНЛ.

«В понижении Лиги нет ничего страшного, это спорт. По спортивному принципу «Химки» в этом сезоне слабее своих соперников. Год для клуба был непростым, но пройдя все терни отечественного футбола клуб стал сильнее. Утверждена стратегия развития.

В клуб пришел профессиональный тренерский штаб во главе с Талалаевым. Андрей Викторович относится к той плеяде тренеров, которые воспитывают футболистов, открывают в них таланты, ориентируясь в этой работе на молодых спортсменов с российскими паспортами. По всем критериям клуб нацелился на возвращение в элиту российского футбола уже на следующий сезон», — сказал Терюшков «СЭ».

«Химки» занимают 15-е место в таблице с 18 очками, подмосковная команда уже лишилась шансов на то, чтобы остаться в РПЛ и проведет следующий сезон в Первой лиге.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
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