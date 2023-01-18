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Сегодня, 19:32

Слуцкий пошутил про обещание не уходить из «Рубина»: «Ну так я ********»

Слуцкий пошутил про обещание не уходить из «Рубина»
Руслан Минаев
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий на шоу «Плюшки».
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Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба стали участниками шоу «Плюшки» комика Богдана Лисевкого.

В новом эпизоде трое отправились на вещевой рынок, чтобы подобрать Слуцкому образ. По пути все трое обменивались шутками.

«Это видео должно было начинаться очень эпично: с того, как Леонид Викторович заходит в бар голый и говорит: «Мне нужна нормальная одежда». Но кое-кто отказался», — начал ведущий шоу и поблагодарил Слуцкого за участие.

«Но я же обещал», — отвечает Слуцкий.

«Вы и «Рубин» обещали не бросить и вывести в РПЛ», — отметил ведущий.

«Ну так я и ******** [лжец]», — сказал Слуцкий в ролике на YouTube-канале «Плюшки».

Позже ведущий гладит бровь Дзюбы и говорит оператору снять это. На недоумение форварда Лисевский отвечает: «Футбольная бровка». После чего все трое начинают смеяться.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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