Слуцкий пошутил про обещание не уходить из «Рубина»: «Ну так я ********»

Сегодня, 19:32
Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба стали участниками шоу «Плюшки» комика Богдана Лисевкого.
В новом эпизоде трое отправились на вещевой рынок, чтобы подобрать Слуцкому образ. По пути все трое обменивались шутками.
«Это видео должно было начинаться очень эпично: с того, как Леонид Викторович заходит в бар голый и говорит: «Мне нужна нормальная одежда». Но кое-кто отказался», — начал ведущий шоу и поблагодарил Слуцкого за участие.
«Но я же обещал», — отвечает Слуцкий.
«Вы и «Рубин» обещали не бросить и вывести в РПЛ», — отметил ведущий.
«Ну так я и ******** [лжец]», — сказал Слуцкий в ролике на YouTube-канале «Плюшки».
Позже ведущий гладит бровь Дзюбы и говорит оператору снять это. На недоумение форварда Лисевский отвечает: «Футбольная бровка». После чего все трое начинают смеяться.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования