Слуцкий пошутил про обещание не уходить из «Рубина»: «Ну так я ********»

Слуцкий пошутил про обещание не уходить из «Рубина»

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба стали участниками шоу «Плюшки» комика Богдана Лисевкого.

В новом эпизоде трое отправились на вещевой рынок, чтобы подобрать Слуцкому образ. По пути все трое обменивались шутками.

«Это видео должно было начинаться очень эпично: с того, как Леонид Викторович заходит в бар голый и говорит: «Мне нужна нормальная одежда». Но кое-кто отказался», — начал ведущий шоу и поблагодарил Слуцкого за участие.

«Но я же обещал», — отвечает Слуцкий.

«Вы и «Рубин» обещали не бросить и вывести в РПЛ», — отметил ведущий.

«Ну так я и ******** [лжец]», — сказал Слуцкий в ролике на YouTube-канале «Плюшки».

Позже ведущий гладит бровь Дзюбы и говорит оператору снять это. На недоумение форварда Лисевский отвечает: «Футбольная бровка». После чего все трое начинают смеяться.