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Сегодня, 18:00

«Ротор» — «Алания»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Ротор» встретится с «Аланией» в матче 12-го тура первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ротор» встретится с «Аланией» в матче 12-го тура первой лиги в понедельник, 30 сентября. Игра пройдет на «Волгоград Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Матч можно смотреть в группе первой лиги в соцсети «ВКонтакте». Также трансляцию проведет телеканал «Матч ТВ». Прямой эфир начнется за пять минут до игры и будет доступен на сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального телеканала.

Ключевые события игры «Ротор» — «Алания» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 12-й тур
30 сент, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
Алания

В 11 турах сезона-2024/25 в первой лиге «Ротор» набрал 14 очков, а «Алания» — 10.

Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Ротор

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