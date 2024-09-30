«Ротор» встретится с «Аланией» в матче 12-го тура первой лиги в понедельник, 30 сентября. Игра пройдет на «Волгоград Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Матч можно смотреть в группе первой лиги в соцсети «ВКонтакте». Также трансляцию проведет телеканал «Матч ТВ». Прямой эфир начнется за пять минут до игры и будет доступен на сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального телеканала.

Ключевые события игры «Ротор» — «Алания» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В 11 турах сезона-2024/25 в первой лиге «Ротор» набрал 14 очков, а «Алания» — 10.