«Ротор» и «Арсенал» встретятся в матче 17-го тура первой лиги в понедельник, 3 ноября. Игра будет проходить на «Волгоград Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

«Ротор» — «Арсенал»: трансляция матча первой лиги (видео онлайн)

За основными событиями и результатом игры «Ротор» — «Арсенал» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире встречу покажут сообщество первой лиги во «ВКонтакте», каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Планета», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеэфира).

Россия. PARI Первая лига. 17-й тур.

03 ноября, 16:00. Волгоград Арена (Волгоград)

«Ротор» набрал 26 очков в 16 турах первой лиги, «Арсенал» — 17 очков. В 16-м туре «Ротор» сыграл вничью с «Родиной» (0:0), а «Арсенал» уступил «Уралу» (1:2).