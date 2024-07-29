«Ротор» и «Арсенал» Тула сыграют в матче 3-го тура Мелбет Первой лиги (ФНЛ) в понедельник, 29 июля. Встреча пройдет на «Волгоград Арене» в Волгограде. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи ыбудут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также сайт matchtv.ru.

Игры ФНЛ можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также следить за встречей можно в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

«Ротор» набрал четыре очка после двух туров. В активе «Арсенала» две победы и шесть очков.

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