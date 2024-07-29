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Сегодня, 19:05

«Ротор» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Ротор» и «Арсенал» Тула сыграют в матче 3-го тура Первой лиги 29 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки «Арсенала».
Фото ФК «Арсенал»
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«Ротор» и «Арсенал» Тула сыграют в матче 3-го тура Мелбет Первой лиги (ФНЛ) в понедельник, 29 июля. Встреча пройдет на «Волгоград Арене» в Волгограде. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи ыбудут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также сайт matchtv.ru.

Игры ФНЛ можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также следить за встречей можно в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

«Ротор» набрал четыре очка после двух туров. В активе «Арсенала» две победы и шесть очков.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Ротор
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