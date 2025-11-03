«Арсенал» обыграл «Ротор» и прервал серию из 8 матчей без побед в Первой лиге

3 ноября, 18:08
Тульский «Арсенал» на выезде переиграл «Ротор» в матче 17-го тура Первой лиги — 2:1.
Победу гостям принесли голы Даниила Пенчикова (13-я минута) и Милоша Брновича (38-я). У хозяев отличился Артем Симонян (17-я).
«Арсенал» (20 очков) прервал серию из 8 матчей без побед в Первой лиге и поднялся на десятое место. «Ротор» (26) идет пятым в турнирной таблице.
Клизматрон
Интересная игра. В Волгограде хороший стадион и активные болелы.Арсенал играл грамотно. Забил два и стал играть на удержание. Мощи Ротору не хватило.
03.11.2025
!!ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ
Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
03.11.2025