3 ноября, 18:08

«Арсенал» обыграл «Ротор» и прервал серию из 8 матчей без побед в Первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент

Тульский «Арсенал» на выезде переиграл «Ротор» в матче 17-го тура Первой лиги — 2:1.

Победу гостям принесли голы Даниила Пенчикова (13-я минута) и Милоша Брновича (38-я). У хозяев отличился Артем Симонян (17-я).

«Арсенал» (20 очков) прервал серию из 8 матчей без побед в Первой лиге и поднялся на десятое место. «Ротор» (26) идет пятым в турнирной таблице.

Россия. PARI Первая лига. 17-й тур.
03 ноября, 16:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
1:2
Арсенал

Источник: Таблица Первой лиги
2

  • Клизматрон

    Интересная игра. В Волгограде хороший стадион и активные болелы.Арсенал играл грамотно. Забил два и стал играть на удержание. Мощи Ротору не хватило.

    03.11.2025

