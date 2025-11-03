«Арсенал» обыграл «Ротор» и прервал серию из 8 матчей без побед в Первой лиге

Тульский «Арсенал» на выезде переиграл «Ротор» в матче 17-го тура Первой лиги — 2:1. Победу гостям принесли голы Даниила Пенчикова (13-я минута) и Милоша Брновича (38-я). У хозяев отличился Артем Симонян (17-я). «Арсенал» (20 очков) прервал серию из 8 матчей без побед в Первой лиге и поднялся на десятое место. «Ротор» (26) идет пятым в турнирной таблице. Россия. PARI Первая лига. 17-й тур.

03 ноября, 16:00. Волгоград Арена (Волгоград)

Клизматрон Интересная игра. В Волгограде хороший стадион и активные болелы.Арсенал играл грамотно. Забил два и стал играть на удержание. Мощи Ротору не хватило. 03.11.2025