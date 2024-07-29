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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 22:29

«Арсенал» вырвал победу у «Ротора» и возглавил таблицу первой лиги

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Тульский «Арсенал» одержал гостевую победу над «Ротором» в заключительном матче 3-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Никита Раздорских на 90-й минуте.

Стоит отметить, что на 83-й минуте встречи произошла замена главного арбитра: Роман Галимов не смог продолжить работу после того, как оступился при попытке пропустить передачу мяча. На остаток матча его заменил Дмитрий Прокопов.

«Оружейники» набрали девять очков и возглавили таблицу первой лиги. «Ротор» остался на восьмой строчке с четырьмя баллами.

В следующем матче «Арсенал» примет «Енисей» 5 августа, а «Ротор» днем ранее встретится на выезде с «Нефтехимиком».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 3-й тур
29 июл, 20:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
0:1
Арсенал Т
2
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