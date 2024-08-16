«Ротор» сыграет с «Балтикой» в матче 6-го тура первой лиги в пятницу, 16 августа. Игра пройдет на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ротор» — «Балтика» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Также игры ФНЛ можно бесплатно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

По итогам 5-ти туров ФНЛ «Ротор» занимает 11-е место. «Балтика» расположилась на восьмой строчке первой лиги.

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