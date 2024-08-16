Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Мелбет-Первая Лига. Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:00

«Ротор» — «Балтика»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (первой лиги)

«Ротор» сыграет с «Балтикой» в первой лиге 16 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алекс Фернандес (ФК «Балтика»).
Фото ФК «Балтика»
Telegram Дзен

«Ротор» сыграет с «Балтикой» в матче 6-го тура первой лиги в пятницу, 16 августа. Игра пройдет на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ротор» — «Балтика» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Также игры ФНЛ можно бесплатно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

По итогам 5-ти туров ФНЛ «Ротор» занимает 11-е место. «Балтика» расположилась на восьмой строчке первой лиги.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 6-й тур
16 авг, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
Балтика

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Балтика
ФК Ротор
0
Читайте также
Дюплантис устроит соревнования с рекордсменом мира в барьерном беге
Кучеров и еще три россиянина вошли в топ-20 крайних форвардов НХЛ
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Плющенко сделал заявление о будущем Трусовой, Загитова опровергла сообщения о пластической операции. Что происходит в фигурном катании
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Родина» объявила о переходе форварда «Урала» Концевого