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Сегодня, 21:21

Матч «Ротора» и «Чайки» в ФНЛ завершился нулевой ничьей

Алина Савинова
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«Ротор» дома сыграл вничью с «Чайкой» в матче 8-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Во втором тайме встречи четыре игрока получили по желтой карточке. У «Ротора» — Дмитрий Прищепа и Максим Швецов, а у «Чайки» — Александр Хохлачев и Александр Нестеров.

Команда из Ростовской области набрала 13 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Волгоградский клуб с 12 баллами идет на 7-й позиции.

В следующем туре ФНЛ «Ротор» отправится в гости к «Уралу». Матч пройдет 7 сентября. «Чайка» 10-го числа на выезде сыграет против «СКА-Хабаровска».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 8-й тур
02 сент, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
0:0
Чайка
Футбол
Первая лига
ФК Ротор
ФК Чайка (Песчанокопское)
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