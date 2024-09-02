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Сегодня, 18:15

«Ротор» — «Чайка»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

Трансляция матча «Ротор» — «Чайка» начнется в 19.25
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Игорь Соколов.
Фото ФК «Ротор»
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«Ротор» сыграет с «Чайкой» в матче 8-го тура первой лиги в понедельник, 2 сентября. Игра пройдет на «Волгоград Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 8-й тур
02 сент, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
Чайка

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за пять минут до встречи, будет также доступна на сайте медиахолдинга. Также игру в прямом эфире можно будет посмотреть в группе первой лиги в соцсети «ВКонтакте». Основные события матча «Ротор» — «Чайка» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Ротор» набрал 11 очков в семи турах первой лиги, а «Чайка» — 12. В сезоне-2023/24 обе команды выступали в дивизионе А второй лиги.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Ротор
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