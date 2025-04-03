«Ротор» оштрафован на 100 тысяч рублей за брошенный в судью козинак

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Ротор» на 100 тысяч рублей по итогам матча с «Родиной» (0:1) в 26-м туре первой лиги, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на главу организации Артура Григорьянца.

Во время матча, 30 марта, в ассистента арбитра попала упаковка козинаков. Отмечается, что зритель был сразу задержан и передан полиции. Суд оштрафовал его на 11 тысяч рублей, а также запретил посещать спортивные мероприятия в течение года.

«Ротор» набрал 33 очка в этом сезоне и занимает 9-е место в таблице первой лиги.