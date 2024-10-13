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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:45

«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: смотреть трансляцию матча первой лиги онлайн

«Ротор» встретится со «СКА-Хабаровск» в 14-м туре первой лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Матч 14-го тура первой лиги «Ротор» — «СКА-Хабаровск» состоится в воскресенье, 13 октября. Игра на «Волгоград Арене» начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу в Волгограде можно смотреть в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе первой лиги, а также в онлайн-сервисе «Кинопоиск» (на платной основе).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 14-й тур
13 окт, 17:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
1:1
СКА-Хабаровск

Ключевые события и результат игры «Ротор» — «СКА-Хабаровск» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

После 13 туров «Ротор» набрал 18 очков и занимает 7-е место, у «СКА-Хабаровск» — 16 очков и 11-я строчка в турнирной таблице.

ФК Ротор
ФК СКА-Хабаровск

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