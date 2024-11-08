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Сегодня, 18:15

«Ротор» — «Сочи»: смотреть онлайн-трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Ротор» встретится с «Сочи» в матче 18-го тура первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ротор» встретится с «Сочи» в матче 18-го тура первой лиги в пятницу, 8 ноября. Игра проходит в Волгограде на «Волгоград Арене», стартовый свисток — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу показывает группа первой лиги в социальной сети «ВКонтакте» и сайт matchtv.ru. С ключевыми событиями игру «Ротор» — «Сочи» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 18-й тур
08 нояб, 19:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
Сочи

Игра станет первой во втором круге сезона первой лиги, в первом команды сыграли вничью в Сочи (0:0). В 17-м туре «Ротор» уступил «Енисею» (0:2), а «Сочи» победил «Нефтехимик» (3:2).

В 17 турах первой лиги «Ротор» набрал 22 очка, «Сочи» — 27.

Футбол
Первая лига
ФК Ротор
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