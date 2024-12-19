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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 09:05

«Ротор» стал самым посещаемым клубом ФНЛ в первой части сезона

Алина Савинова
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Волгоградский «Ротор» занял первое место по посещаемости среди клубов Мелбет-Первой лиги в первой части нынешнего сезона, сообщает «РБ Спорт», в распоряжении которого оказалась презентация ФНЛ с итогами развития первой и второй лиг.

В документе отмечается увеличение средней и общей посещаемости матчей ФНЛ-1 и ФНЛ-2. При этом одним из важных факторов высокой посещаемости приводится проведение домашних игр на стадионах, построенных к чемпионату мира 2018 года.

Так, три из пяти клубов лиги, выступающие на данных аренах, по итогам первой части сезона продемонстрировали общую посещаемость больше 90 тысяч болельщиков каждый. Это «Ротор» (169 тысяч), «Балтика» (120 тысяч) и «Урал» (90 тысяч).

Волгоградский клуб является абсолютным лидером по общей посещаемости ФНЛ, ему уже дважды удавалось собрать аудиторию больше 20 тысяч зрителей на домашних матчах. Кроме этого, 9 из 11 игр команды в первой части сезона посетили более 10 тысяч человек, что тоже является лучшим показателем.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
ФК Ротор
ФК Урал
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