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Сегодня, 16:00

«Ротор» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча ФНЛ

Матч 2-го тура первой лиги «Ротор» — «Торпедо» покажут на телеканале «Матч ТВ»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Торпедо».
Фото ФК «Торпедо»
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«Ротор» на своем поле примет «Торпедо» в рамках 2-го тура первой лиги в понедельник, 22 июля. Встреча пройдет на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Ключевые события матча первой лиги «Ротор» — «Торпедо» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция поединка пройдет в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в официальной сети «ВКонтакте» в группе Мелбет-Первой лиги.

«Ротор» стартовал в первенстве с победы, в 1-м туре минимально переиграв «Шинник». «Торпедо» в стартовом туре с разгромным счетом переиграло «СКА-Хабаровск» (4:0).

Полностью расписание и результаты 2-го тура первой лиги доступны на сайте «СЭ».

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
ФК Ротор
ФК Торпедо (Москва)
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