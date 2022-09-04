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4 сентября, 19:58

«Рубин» дома сыграл вничью с «Аланией»

Алексей Еремин
«Рубин» — «Алания».
Фото ФК «Алания»

«Рубин» дома сыграл вничью с «Аланией» в матче 8-го тура первой лиги со счетом 2:2.

Первый гол в матче забил нападающий казанского клуба Виталий Лисакович на 51-й минуте. На 65-й минуте встречи полузащитник «Рубина» Иван Самошников увеличил преимущество команды хозяев. На 83-й минуте нападающий владикавказского клуба Ислам Машуков реализовал пенальти. На 88-й минуте защитник «Алании» Хетаг Кочиев сравнял счет в матче.

«Рубин» после 8 туров первой лиги занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Алания» идет на третьей строчке и набрала 15 очков.

В следующем туре казанский клуб сыграет на выезде с «Велесом». «Алания» на своем поле примет «КАМАЗ», который лидирует в первой лиге. Оба матче пройдут 11 сентября.

Россия. ФНЛ. 8-й тур
04 сент, 18:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:2
Алания
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Рубин (Казань)
7
10
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