0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 19:11

«Рубин» договорился о переходе Ширяева и Уридии из «Нефтехимика»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Мераби Уридия («Нефтехимик»).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

По данным «СЭ», «Рубин» и «Нефтехимик» договорились о трансферах нападающего Мераби Уридии и защитника Максима Ширяева.

За центрального защитника казанцы заплатят 10 млн рублей, за форварда — 20 млн рублей.

В ближайшее время игроки присоединятся к казанской команде на сборах.

27-летний защитник Ширяев в этом сезоне провел в первой лиге 18 матчей и забил 1 гол. Его контракт действует до лета этого года.

29-летний форвард Уридия сыграл в 19 матчах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Его соглашение с клубом истекает 31 мая этого года.

ФК Рубин (Казань)
2
0
Читайте также
Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Школьница напала на одноклассницу с ножом в школе в Химках
Российские бойцы рассказали о паническом бегстве ВСУ под Кременной
Боррель заявил об активной поддержке российских СМИ-иноагентов
Посольству США передана нота с требованием прекратить вмешательство в дела России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Уфа» продолжает сборы в Турции, несмотря на землетрясения