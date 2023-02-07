«Рубин» договорился о переходе Ширяева и Уридии из «Нефтехимика»

По данным «СЭ», «Рубин» и «Нефтехимик» договорились о трансферах нападающего Мераби Уридии и защитника Максима Ширяева.

За центрального защитника казанцы заплатят 10 млн рублей, за форварда — 20 млн рублей.

В ближайшее время игроки присоединятся к казанской команде на сборах.

27-летний защитник Ширяев в этом сезоне провел в первой лиге 18 матчей и забил 1 гол. Его контракт действует до лета этого года.

29-летний форвард Уридия сыграл в 19 матчах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Его соглашение с клубом истекает 31 мая этого года.