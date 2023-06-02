«Рубин» интересуется форвардом Магомед-Шапи Сулеймановым

«Рубин» проявляет интерес к нападающему «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомед-Шапи Сулейманову, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в израильском клубе рассматривают возможность перехода футболиста.

Сулейманов с августа 2022 года выступает за «Хапоэль» на правах аренды из «Краснодара». В составе израильской команды форвард провел 35 матчей во всех официальных турнирах, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Ранее «Рубин» обеспечил себе выход в РПЛ. Казанский клуб с 68 очками возглавляет турнирную таблицу первой лиги.