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Сегодня, 18:54

«Рубин» интересуется форвардом Магомед-Шапи Сулеймановым

Алина Савинова
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«Рубин» проявляет интерес к нападающему «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомед-Шапи Сулейманову, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в израильском клубе рассматривают возможность перехода футболиста.

Сулейманов с августа 2022 года выступает за «Хапоэль» на правах аренды из «Краснодара». В составе израильской команды форвард провел 35 матчей во всех официальных турнирах, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Ранее «Рубин» обеспечил себе выход в РПЛ. Казанский клуб с 68 очками возглавляет турнирную таблицу первой лиги.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rubin-interesuetsya-magomed-shapi-sulejmanovy-m/
Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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