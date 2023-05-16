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16 мая, 20:55

«Рубин» интересуется защитниками Степановым и Калининым

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Данил Степанов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По информации «СЭ», «Рубин» интересуется защитником «Арсенала» Данилом Степановым — воспитанником казанского клуба, который был продан прошлым руководством в тульский клуб за 400 тысяч евро.

Из-за ухода после сезона Ильи Самошникова, чей контракт заканчивается этим летом, казанцы рассматривают несколько кандидатур на позицию флангового защитника.

Помимо Степанова казанцы следят за защитником «Сочи» Сергеем Тереховым, защитником «Ростова» Игорем Калининым и защитником «Оренбурга» Матео Стаматовым.

«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 62 очка за 31 тур.

Футболисты &laquo;Рубина&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Акрона&raquo;. 40 миллионов за первое место, слухи о Дзюбе и трансферы. Инсайды «СЭ» о будущем «Рубина»

Игорь Калинин
ФК Рубин (Казань)
Сергей Терехов
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