«Рубин» разгромил «Краснодар-2» на своем поле

Сегодня, 18:10
«Рубин» обыграл «Краснодар-2» на своем поле в матче 14-го тура Первой лиги — 5:2.
У хозяев отличились Руслан Безруков, Игорь Горбунов, Джоэл Фамейе, Михаил Костюков и Виталий Лисакович, в составе гостей забили Данил Карпов (с пенальти) и Владислав Самко.
«Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги с 25 очками в 14 матчах, «Краснодар-2» идет на 16-й строчке с 12 очками в 14 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования