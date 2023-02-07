«Рубин» не планирует перенос третьего зимнего сбора после землетрясений в Турции

Пресс-атташе «Рубина» Иван Бодылевский в комментарии для «СЭ» заявил, что казанский клуб не планирует перенос третьего зимнего сбора после землетрясений в Турции.

«Нет риска, что «Рубин» перенесет свои сборы из Турции. Пока работаем, как было запланировано. Это касается и товарищеских матчей, они должны пройти по расписанию», — сказал Бодылевский «СЭ».

Мощное землетрясение в Турции и Сирии и последовавшие афтершоки привели к обрушению многочисленных зданий в нескольких провинциях, подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля.