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Сегодня, 21:49

«Рубин» не планирует перенос третьего зимнего сбора после землетрясений в Турции

Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе «Рубина» Иван Бодылевский в комментарии для «СЭ» заявил, что казанский клуб не планирует перенос третьего зимнего сбора после землетрясений в Турции.

«Нет риска, что «Рубин» перенесет свои сборы из Турции. Пока работаем, как было запланировано. Это касается и товарищеских матчей, они должны пройти по расписанию», — сказал Бодылевский «СЭ».

Мощное землетрясение в Турции и Сирии и последовавшие афтершоки привели к обрушению многочисленных зданий в нескольких провинциях, подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля.

ФК Рубин (Казань)
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