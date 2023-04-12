«Рубин» объявил о назначении Рахимова на пост главного тренера

«Рубин» объявил о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера команды.

Срок контракта с 58-летним специалистом не сообщается.

По информации «СЭ», соглашение с Рахимовым рассчитано до конца сезона с возможностью продления, в случае если клуб выйдет в РПЛ.

Последним клубом, в котором работал тренер, была «Уфа». Рахимов покинул команду в апреле 2021 года.

12 апреля «Рубин» сообщил, что клуб и главный тренер Юрий Уткульбаев приняли решение о расторжении трудового договора. Он руководил командой с ноября 2022 года.

«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 47 очков за 26 туров.