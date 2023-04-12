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Сегодня, 10:49

«Рубин» объявил о назначении Рахимова на пост главного тренера

Ана Горшкова
Корреспондент
Рашид Рахимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Рубин» объявил о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера команды.

Срок контракта с 58-летним специалистом не сообщается.

По информации «СЭ», соглашение с Рахимовым рассчитано до конца сезона с возможностью продления, в случае если клуб выйдет в РПЛ.

Последним клубом, в котором работал тренер, была «Уфа». Рахимов покинул команду в апреле 2021 года.

12 апреля «Рубин» сообщил, что клуб и главный тренер Юрий Уткульбаев приняли решение о расторжении трудового договора. Он руководил командой с ноября 2022 года.

«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 47 очков за 26 туров.

Источник: https://t.me/fcrk1958/12179
Рашид Рахимов
ФК Рубин (Казань)
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