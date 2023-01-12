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Сегодня, 13:41

«Рубин» объявил об уходе Сайманова с поста гендиректора клуба

Рустем Сайманов.
Фото ФК «Рубин»
Telegram Дзен

Рустем Сайманов покинул пост генерального директора «Рубина», сообщает официальный Telegram-канал казанского клуба 12 января. 60-летний функционер работал в команде с апреля 2018 года.

«Рубин» выражает благодарность Рустему Фидаевичу за вклад в развитие клуба, желает дальнейших успехов в трудовой деятельности и семейного благополучия!" - написано в заявлении клуба.

Как ранее сообщал «СЭ», министр внутренних дел по Республике Татарстан Артем Хохорин войдет в новый состав правления «Рубина».

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков в 20 играх.

Источник: https://t.me/fcrk1958/10524
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Рустем Сайманов
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