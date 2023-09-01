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Сегодня, 13:37

Источник: «Рубин» отдал Костюкова в аренду в «Динамо» Махачкала

Руслан Минаев
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«Рубин» отдал нападающего Михаила Костюкова в аренду в «Динамо» Махачкала, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, казанцы будут доплачивать игрока зарплату.

Костюков выступал за «Рубин» с 2021 года. В 38 матчах за клуб 32-летний игрок забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Источник: Metaratings.ru
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Рубин (Казань)
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