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Сегодня, 18:07

«Рубин» получил претензию от агента Лисаковича за долг

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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По данным «СЭ», в РФС на рассмотрении находится претензия к «Рубину» за агентский долг перед представителем Виталия Лисаковича. Клуб признает обязательства по выплате задолженности.

Это уже третий спор «Рубина» с посредниками. Ранее на «Рубин» накладывали санкции за долги перед агентами Александра Ломовицкого и Джордже Деспотовича — на клуб наложен запрет на регистрацию новичков.

В этом сезоне первой лиги Лисакович отыграл за «Рубин» в 17 матчах, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Виталий Лисакович
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