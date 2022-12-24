«Рубин» получил претензию от агента Лисаковича за долг

По данным «СЭ», в РФС на рассмотрении находится претензия к «Рубину» за агентский долг перед представителем Виталия Лисаковича. Клуб признает обязательства по выплате задолженности.

Это уже третий спор «Рубина» с посредниками. Ранее на «Рубин» накладывали санкции за долги перед агентами Александра Ломовицкого и Джордже Деспотовича — на клуб наложен запрет на регистрацию новичков.

В этом сезоне первой лиги Лисакович отыграл за «Рубин» в 17 матчах, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.