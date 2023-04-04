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Сегодня, 13:33

«Рубин» рассматривает вариант смены главного тренера

Артем Бухаев
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», в руководстве «Рубина» обсуждают вариант смены тренера из-за недовольства результатами команды под руководством Юрия Уткульбаева. Следующий матч против «Волгаря» может стать определяющим для специалиста.

После ничьей с «Велесом» (1:1) в матче 25-го тура Первой лиги на пресс конференцию главного тренера пришли руководители клуба: президент Марат Сафиуллин, исполнительный директор Александр Айбатов и спортивный директор Эдуард Сафонов. После завершения конференции руководители поговорили с Уткульбаевым о его работе.

В трех последних матчах казанская команда не смогла добиться победы, а также сумела забить лишь один мяч.

После 25 туров «Рубин» занимает второе место в Первой лиге и отстает от лидирующей «Балтики» на 6 очков. 53-летний Уткульбаев возглавил казанскую команду в ноябре 2022 года после отставки Леонида Слуцкого.

Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Юрий Уткульбаев
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