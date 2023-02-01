«Рубин» разгромил «Навбахор» в товарищеском матче

Сегодня, 19:28
«Рубин» одержал разгромную победу над узбекским «Навбахором» в товарищеском матче на сборах в Турции — 6:0.
В составе казанской команды отличились полузащитник Марат Апшацев, нападающий Джоэль Фамейе, хавбек Умарали Рахмоналиев. Также дублем отметился полузащитник Дмитрий Кабутов. Последний мяч в этой встрече забил защитник «Навбахора» Лука Чермель в свои ворота.
Следующий матч «Рубина» на тренировочных сборах состоится 5 февраля. Казанцы сыграют против «Уфы», начало — 11.00 мск.
Казанская команда занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков за 20 матчей.
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