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Сегодня, 19:28

«Рубин» разгромил «Навбахор» в товарищеском матче

Виталий Косик
Корреспондент
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«Рубин» одержал разгромную победу над узбекским «Навбахором» в товарищеском матче на сборах в Турции — 6:0.

В составе казанской команды отличились полузащитник Марат Апшацев, нападающий Джоэль Фамейе, хавбек Умарали Рахмоналиев. Также дублем отметился полузащитник Дмитрий Кабутов. Последний мяч в этой встрече забил защитник «Навбахора» Лука Чермель в свои ворота.

Следующий матч «Рубина» на тренировочных сборах состоится 5 февраля. Казанцы сыграют против «Уфы», начало — 11.00 мск.

Казанская команда занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков за 20 матчей.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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23%

1.66

П1

19%

2.07
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
1
0
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