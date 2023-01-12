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Сегодня, 16:45

«Рубин» удалил все объявления в социальных сетях за 12 января

Иван Шитик
Корреспондент
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Казанский «Рубин» удалил все объявления в социальных сетях за 12 января 2023 года.

В четверг появилось сообщение, что Рустем Сайманов покинул пост генерального директора «Рубина».

Вскоре было объявлено, что президентом и главой Попечительского совета «Рубина» стал Марат Сафиуллин.

Также постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан создана Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Рубин». Директором АНО стал Шамил Хуснутдинов.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков в 20 играх.

ФК Рубин (Казань)
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