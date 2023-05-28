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Сегодня, 16:05

«Рубин» выложил селфи Лисаковича, после которого команда вылетела из РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба «Рубина» выложила прошлогоднее селфи Виталия Лисаковича, после которого команда вылетела в первую лигу.

В матче 30-го тура сезона-2021/22 Лисакович открыл счет в первом тайме матча с «Уфой (1:2). Белорус отпраздновал гол в стиле Франческо Тотти — достал телефон и сделал селфи с игроками казанцев. После этого «Рубин» дважды пропустил, проиграл уфимцам и напрямую вылетел в первую лигу.

«Мы вернулись! Накидайте реакций, если ждали это легендарное селфи», — написала пресс-служба «Рубина» в официальном Telegram-канале клуба.

Казанцы за тур до конца гарантировали себе первое место в таблице первой лиги. В следующем сезоне команда сыграет в РПЛ.

Футбол
ФК Рубин (Казань)
Виталий Лисакович
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