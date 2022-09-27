«Рубину» запрещено регистрировать новых футболистов

27 сентября, 18:48
Во вторник, 27 сентября, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение запретить «Рубину» регистрировать новых футболистов.
«Удовлетворить заявление аккредитованного РФС посредника ИП Агеева Д.Н. в отношении ФК «Рубин» о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объеме. Обязать клуб выплатить аккредитованному посреднику задолженность по договору о посреднических услугах от 28 июня 2020 года и дополнительному соглашению от 5 августа 2021 года в течение 21 календарного дня с момента вступления настоящего решения в силу. Обязать клуб выплатить аккредитованному посреднику штраф за задержку выплаты задолженности в течение 21 календарного дня с момента вступления настоящего решения в силу.
Применить к ФК «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Рубин» в случае исполнения обязательств перед аккредитованным посредником ИП Агеевым Д.Н., установленных настоящим решением», — говорится в заявлении на сайте РФС.