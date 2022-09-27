«Рубину» запрещено регистрировать новых футболистов

Во вторник, 27 сентября, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение запретить «Рубину» регистрировать новых футболистов.

«Удовлетворить заявление аккредитованного РФС посредника ИП Агеева Д.Н. в отношении ФК «Рубин» о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объеме. Обязать клуб выплатить аккредитованному посреднику задолженность по договору о посреднических услугах от 28 июня 2020 года и дополнительному соглашению от 5 августа 2021 года в течение 21 календарного дня с момента вступления настоящего решения в силу. Обязать клуб выплатить аккредитованному посреднику штраф за задержку выплаты задолженности в течение 21 календарного дня с момента вступления настоящего решения в силу.

Применить к ФК «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Рубин» в случае исполнения обязательств перед аккредитованным посредником ИП Агеевым Д.Н., установленных настоящим решением», — говорится в заявлении на сайте РФС.