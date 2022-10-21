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Сегодня, 13:23

Руководитель пресс-службы «Балтики» получил повестку в военкомат

Руководитель пресс-службы футбольного клуба «Балтика» Сергей Кандалов сообщил, что получил повестку в военкомат.

«Да, конечно, я пойду в военкомат на следующей неделе. Но сейчас я на больничном, и говорить тяжело — зуб удалили. Пришли ли повестки игрокам? Уточню в понедельник. У них сейчас сложный матч на носу. Не буду их беспокоить», — приводит слова Кандалова «Новый Калининград».

После 14 туров «Балтака» занимает вторую строчку в турнирной таблице первой лиги с 21 очком. Лидирует «Алания» — 31 очко.

23 октября калининградская команда встретится с ульяновской «Волгой». Начало — в 18.00 мск.

Источник: https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/24017152-rukovoditel-press-sluzhby-fk-baltika-poluchil-povestku-v-voenkomat.html
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