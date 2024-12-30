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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:12

Руководство «Алании» объявило о сокращении бюджета

Руслан Минаев
Футболисты «Алании».
Фото ФК «Алания»
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Вице-президент «Алании» Данил Гуриев заявил о том, что в клубе будет сокращен бюджет.

«Одновременно мы берем курс на омоложение нашего состава, что позволит дать шанс молодым и перспективным футболистам раскрыть свой потенциал и внести свой вклад в будущее команды.

Мы уверены, что это решение станет важным шагом для долгосрочной устойчивости клуба. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить наш клуб и его традиции, обеспечить достойные условия для работы и подготовки команды, а также продолжить радовать наших болельщиков», — цитирует Гуриева пресс-служба клуба.

«Алания» после 21 тура первой лиги набрала 18 очков и занимает предпоследнее 17-е место. Клуб из Владикавказа проиграл пять из последних шести матчей в чемпионате.

5
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
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