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Сегодня, 13:02

Руководство «Рубина» планирует встретиться с экс-тренером «Уфы» Рахимовым

Алина Савинова
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Руководство «Рубина» намерено встретиться с Рашидом Рахимовым, чтобы обсудить возможность назначения его главным тренером команды. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Последним клубом, в котором работал 58-летний тренер, была «Уфа». Рахимов покинул команду в апреле 2021 года.

В данный момент «Рубин» готовится к матчу с «Шинником» под руководством Юрия Уткульбаева, но, как сообщает источник, казанский клуб ведет поиски кандидата на его замену.

«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 47 очков за 26 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/rukovodstvo-rubina-planiruet-vstretitsya-s-rakhimovym-242159/
Рашид Рахимов
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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