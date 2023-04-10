Руководство «Рубина» планирует встретиться с экс-тренером «Уфы» Рахимовым

Руководство «Рубина» намерено встретиться с Рашидом Рахимовым, чтобы обсудить возможность назначения его главным тренером команды. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Последним клубом, в котором работал 58-летний тренер, была «Уфа». Рахимов покинул команду в апреле 2021 года.

В данный момент «Рубин» готовится к матчу с «Шинником» под руководством Юрия Уткульбаева, но, как сообщает источник, казанский клуб ведет поиски кандидата на его замену.

«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 47 очков за 26 туров.