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Сегодня, 13:19

Руководство «СКА-Хабаровска» не планирует увольнять Шаронова после восьми матчей без побед

Алина Савинова
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Информация о возможной отставке тренера «СКА-Хабаровска» Романа Шаронова не соответствует действительности. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, у 46-летнего специалиста есть договоренность с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым и генеральным директором клуба Михаилом Гусевым о том, что задача выхода в РПЛ будет решена за два сезона.

В текущем сезоне первой лиги «СКА-Хабаровск» занимает восьмую строчку в турнирной таблице. Команда набрала 36 очков в 27 матчах. В последних восьми играх «СКА-Хабаровск» четыре раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5070185-ska-habarovsk-ne-planiruet-uvolnyat-sharonova-posle-vosmi-igr-bez-pobed.html
Роман Шаронов
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
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