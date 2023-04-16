Руководство «СКА-Хабаровска» не планирует увольнять Шаронова после восьми матчей без побед

Информация о возможной отставке тренера «СКА-Хабаровска» Романа Шаронова не соответствует действительности. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, у 46-летнего специалиста есть договоренность с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым и генеральным директором клуба Михаилом Гусевым о том, что задача выхода в РПЛ будет решена за два сезона.

В текущем сезоне первой лиги «СКА-Хабаровск» занимает восьмую строчку в турнирной таблице. Команда набрала 36 очков в 27 матчах. В последних восьми играх «СКА-Хабаровск» четыре раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения.