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Сегодня, 10:58

Рыскин заявил, что у «Ростова» никто ничего не запрашивал по Нтумбе

Виктория Кравченко
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Спортивный детектор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал о ситуации с арендованным «Велесом» нападающим Артемом Нтумбой. Ранее форвард получил разрыв крестообразных связок в матче за медийную команду 2DROTS.

— Есть ли сейчас какая-то информация?

— Не готов комментировать. Юристы разбираются с контрактом. Мы попозже все объявим.

— Разрешал ли клуб?

— Я точно знаю, что у «Ростова» никто ничего не запрашивал. Я точно знаю, что он в аренде. Об их взаимоотношения с «Велесом» я не знаю. Наше мнение будет по этой ситуации, когда наши юристы обменяются документами.

— У «Ростова» есть инициатива разрыва контракта или нет?

— Все в руках юристов. Я не готов комментировать, не понимая этот вопрос глубоко, — заявил Рыскин «РБ Спорт».

20-летний Нтумба был арендован «Велесом» в феврале нынешнего года. На данный момент он провел за команду только один матч в Первой лиге, выйдя на замену в выездном поединке с «Уфой» (1:4). После этого футболист еще пять раз попадал в заявку «Велеса», однако на поле не появлялся.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-ry-skin-ya-tochno-znayu-chto-u-rostova-nikto-nichego-ne-zaprashival-po-ntumbe/
ФК Велес
ФК Ростов
Алексей Рыскин
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