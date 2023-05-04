Рыскин заявил, что у «Ростова» никто ничего не запрашивал по Нтумбе

Спортивный детектор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал о ситуации с арендованным «Велесом» нападающим Артемом Нтумбой. Ранее форвард получил разрыв крестообразных связок в матче за медийную команду 2DROTS.

— Есть ли сейчас какая-то информация?

— Не готов комментировать. Юристы разбираются с контрактом. Мы попозже все объявим.

— Разрешал ли клуб?

— Я точно знаю, что у «Ростова» никто ничего не запрашивал. Я точно знаю, что он в аренде. Об их взаимоотношения с «Велесом» я не знаю. Наше мнение будет по этой ситуации, когда наши юристы обменяются документами.

— У «Ростова» есть инициатива разрыва контракта или нет?

— Все в руках юристов. Я не готов комментировать, не понимая этот вопрос глубоко, — заявил Рыскин «РБ Спорт».