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Сегодня, 18:05

С «Рубина» снят запрет на регистрацию новых футболистов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Палата РФС по разрешению споров сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов.

«Удовлетворить заявление ФК «Рубин» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры по делам Агеев vs. ФК «Рубин», Такоев vs. ФК «Рубин», Бакаев vs. ФК «Рубин», Данилюк vs. ФК «Рубин», Joint Industries Limited Partnership vs. ФК «Рубин». В связи с исполнением клубом решений палаты по разрешению споров снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов, наложенные в качестве обеспечительной меры», — говорится в заявлении РФС.

20 февраля «СЭ» сообщил, что «Рубин» начал выплачивать долги перед посредниками. У клуба были задолженности перед 11 агентами и посредниками.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков в 20 матчах.

РФС
ФК Рубин (Казань)
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