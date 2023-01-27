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Сегодня, 13:46

С тульского «Арсенала» сняли запрет на регистрацию новых игроков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла с тульского «Арсенала» запрет на регистрацию новых игроков.

«В связи с исполнением клубом решения палаты по разрешению споров принято решение снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры. «Арсенал» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

8 декабря, палата запретила тульскому клубу регистрировать новых футболистов из-за долга перед бывшим нападающим команды Евгением Марковым.

После 20 туров «Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 32 очка.

Источник: https://rfs.ru/news/217421

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
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Ф1(-1.5)

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1.85

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18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Футбол
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