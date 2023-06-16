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Сегодня, 01:04

Сафонов: «Родина» — это серьезный проект»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что клуб «Родина» движется в правильном направлении.

«У «Родины» есть деньги. Они выкупили стадион имени Нетто, у них одна из лучших академий, растут молодые футболисты. Владелец Сергей Ломакин строит целую пирамиду. У них еще есть «Родина-М». В идеале они хотят сделать, чтобы была команда в РПЛ, другая — в Первой лиге, третья — во Второй лиге. Так можно отслеживать таланты и подтягивать в основную команду.

К тому же у владельца «Родины» есть команда в Армении, в Латвии, на Кипре и в Эмиратах. Подтянули тренера из «Барселоны». В клуб поступают большие вливания. Они уже идут семимильными шагами. Посмотрим, насколько хватит терпения у хозяина. Команда однодневка не стала бы строить академию. «Родина» — это серьезный проект», — цитирует Legalbet Сафонова.

В сезоне-2022/23 «Родина» заняла 5-е место в турнирной таблице Первой лиги. В стыковых матчах за выход в РПЛ команда проиграла «Пари НН».

Источник: https://legalbet.ru/news/safonov-rodina-eto-ne-komanda-odnodnevka-dengi-est-ih/
Футбол
ФК Родина
Алексей Сафонов
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